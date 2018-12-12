/ Камера сняла, как челябинский школьник бросился под маршрутку

Мальчик перебегал дорогу на «красный».

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Школьник попал в ДТП на Комсомольском проспекте. Все произошло в районе остановки «Поликлиника». Инцидент попал на камеры видеонаблюдения «Интерсвязи». На записи видно, как маршрутное такси ждет разрешающего сигнала, чтобы двигаться вперед. В это время, на последних секундах «зеленого», на дорогу выбегает школьник. Перед маршруткой он оказывается, когда уже загорается красный: транспорт начинает движение, школьник оказывается под колесами.

11 декабря в 08:05 на Комсомольском проспекте, 41, водитель 1966 года рождения, управляя автомобилем «Луидор» (маршрут ¹62), совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД города Челябинска.

Школьника госпитализировали. Сейчас в обстоятельствах и причинах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.