/ «Камаз» и трамвай столкнулись в центре Магнитогорска

Инцидент попал на камеру авторегистратора.

В Магнитогорске «Камаз» врезался в трамвай. Инцидент произошел в центральной части города, на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Грязнова в понедельник, 10 июня. Видеозапись инцидента с регистратора выложил один из очевидцев в группе «На дорогах Магнитки» во «ВКонтакте».

На видеозаписи виден момент столкновения грузовой машины и трамвая. «Камаз» наезжает на трамвай прямо в момент его поворота.

Водитель, управляя автомобилем «Камаз», мужчина 1993 года рождения, совершил столкновение с трамваем под управлением водителя 1995 года рождения. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, причиной происшествия послужило несоблюдение очередностей проезда водителем «Камаза». — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Магнитогорска.

В ДТП обошлось без пострадавших. Меж тем пользователи группы принялись спорить, кто же является виновников аварии. Одни подписчики говорят, что водитель трамвая должен был уступить дорогу, увидев едущий на скорости большегруз, другие, наоборот, винят водителя «Камаза», говоря, что он передвигался со слишком большой скоростью.