В Магнитогорских трамваях появится бескондукторная система оплаты

Отдать деньги за поездку можно будет при помощи банковской карты.

В Магнитогорске запустят трамваи с валидаторами, которые позволят расплатиться за поездку с помощью банковской карты или проездного. Первые пять вагонов со специальными устройствами появились на маршрутах города совсем недавно. Поставщиком трамваев является Усть-Катавский вагоностроительный завод.



Оплата проезда осуществляется множеством способов: наличными, электронными билетами, транспортными картами, банковскими картами. Для доработки автоматизированной системы оплаты проезда и привязки к ним валидаторов требуется время, в этом вопросе много нюансов технического и программного характера. Поэтому с выпуском вагонов на линию мы не сможем запустить и оплату через валидатор. Вопрос времени, который мы решим. — рассказал сайту «Первый областной» заместитель директора по экономике МП «Маггортранс» Олег Харанухин.



Остальные 10 вагонов в МП «Маггортранс» планируют запустить до сентября. Однако Олег Харанухин отметил, что валидаторы в новых вагонах пока не будут работать.

