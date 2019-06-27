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/ В Магнитогорских трамваях появится бескондукторная система оплаты

В Магнитогорских трамваях появится бескондукторная система оплаты

Отдать деньги за поездку можно будет при помощи банковской карты.
сегодня в 13:40
  |  Общество
В Магнитогорске запустят трамваи с валидаторами, которые позволят расплатиться за поездку с помощью банковской карты или проездного. Первые пять вагонов со специальными устройствами появились на маршрутах города совсем недавно. Поставщиком трамваев является Усть-Катавский вагоностроительный завод.

Оплата проезда осуществляется множеством способов: наличными, электронными билетами, транспортными картами, банковскими картами. Для доработки автоматизированной системы оплаты проезда и привязки к ним валидаторов требуется время, в этом вопросе много нюансов технического и программного характера. Поэтому с выпуском вагонов на линию мы не сможем запустить и оплату через валидатор. Вопрос времени, который мы решим. — рассказал сайту «Первый областной» заместитель директора по экономике МП «Маггортранс» Олег Харанухин.

Остальные 10 вагонов в МП «Маггортранс» планируют запустить до сентября. Однако Олег Харанухин отметил, что валидаторы в новых вагонах пока не будут работать.
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