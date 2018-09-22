/ Копейский школьник рассказал, как в него стрелял однокашник

Дети были на территории спортплощадки.

Ученик копейской школы, раненый из пневматического пистолета, рассказал, как произошло ЧП. По словам ребенка, он с друзьями решил повисеть на турниках. Недалеко находилась другая компания ребят, постарше, с оружием в руках. Услышав выстрелы, семиклассник обернулся — и увидел летящую в него пулю. На спусковой крючок нажал однокашник мальчика. Принадлежал ли ему пистолет, установят позже.

Все было на площадке, я услышал несколько выстрелов, испугался. Повернулся, увидел, что уже в меня летит пуля. Она попала в лоб, уже обработали зеленкой. Я ему ничего плохого не делал. Раньше мы нормально общались. — рассказал сайту «Первый областной» пострадавший Никита.

Ребенка уже свозили в травмпункт, сделали снимки. Отец мальчика написал заявление. Дальше в дело вступают следователи.

В школе рассказали, что стрелявший мальчик не желал учиться и потому уроки не посещал. Он занимался дома. В школе был тихим ребенком, не был замечен в хулиганстве, но уже курил — так говорят ученики.

Мы рады, что травм серьезных ребенок не получил. Он вполне здоровый и веселый. Могло быть хуже, если бы пуля попала в глаза ребенку. Мальчик, который это сделал, считает, что играл и не знал, что так может случиться. Ребенок у нас уже несколько лет на домашнем обучении, учиться не желает. Так и заявляет, к сожалению. — прокомментировала сайту «Первый областной» замдиректора по воспитательной работе Наталья Скачкова.

Напомним, стрельба произошла в копейской школе 21 сентября. В семиклассника выстрелил из пневматического пистолета восьмиклассник. Пуля по касательной задела лоб ребенка. В обстоятельствах инцидента разбираются следователи. Они также намерены проверить работу сотрудников школы, не заметивших, что на территории образовательного учреждения оказался ученик с оружием и начал стрельбу.