/ Челябинскому дебоширу провели две операции после выстрела в живот

Пациента переводят в профильную клинику.

Почти неделю челябинские врачи боролись за жизнь и здоровье челябинца, разгромившего машину скорой помощи на северо-западе города. Поступившего в тяжелом состоянии пациента дважды прооперировали, чтобы вытащить пулю. Сейчас его готовят к переводу из областной больницы в другое медучреждение.

Пациенту проведено две операции. В настоящее время его состояние оценивается как средней тяжести. Он контактен. Завтра планируется перевод в медицинское учреждение, специализирующееся на основном заболевании пациента. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь областной клинической больницы № 3 Виктория Розенберг.

Уточнять характер основного заболевания в медицинском учреждении отказались.

Напомним, инцидент произошел 6 июня в Калининском районе Челябинска. Неадекватный мужчина выбежал во двор с железной палкой и начал буянить. Он разбил стекла и кузов кареты скорой помощи, прибывшей на вызов. Остановить дебошира удалось только полицейским с оружием.