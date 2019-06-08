/ «Домик хоббита» появился в Челябинской области

Объект создал местный предприниматель.

Кафе, выполненное в стиле домика хоббита из книг писателя-фантаста Джона Толкина появилось в Челябинской области. Кафе под названием «Хоббит» организовал в Сосновском районе предприниматель Владимир Бекишев.

У входа можно увидеть гнома Гимли, а недалеко от него расположился эльф Леголас. Даже меню кафе выполнено в стиле рассказов популярного фантаста. Например, пельмени из конины называются «Отряд Торина», а окрошка на квасе — «закуска гнома Глойна».

Кафе осталось немного доработать: засыпать крышу грунтом, чтобы потом на нём выросла трава. Так домик хоббита получится ещё более аутентичным. А потом на крыше появится последний персонаж — дракон Смауг. Мы разработали два квеста для детских групп: один по Гарри Поттеру, второй посвящён «Властелину кольца». Имениннику будем вручать кольцо, с помощью которого он будет искать подарки на территории подворья.- рассказал сайту «Первый областной» Владимир Бекишев.

Отметим, что оригинальный объект призван не только привлекать туристов. Здесь также планируется открыть школу юного фермера, где каждый сможет узнать о том, как правильно вести домашнее хозяйство.