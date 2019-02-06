/ За быструю работу на пожаре в Озерске благодарят горожане

Огнеборцы эвакуировали всех, кто находился в опасной зоне.

Больше 20 человек эвакуировали на пожаре в Озерске. Работа огнеборцев, говорят жильцы дома, где произошел пожар, была очень оперативной. За нее готов поблагодарить каждый. Эвакуировали целыми семьями.

Спасибо тому пожарному, который дошёл до нас, сидел с нами в комнате и пытался нас спасти. Спасибо тем пожарным, которые эвакуировали меня и моих детей. Большое вам человеческое спасибо за моих детей и живого мужа. — написала в комментариях в соцсетях местная жительница.

Выгорели 4 комнаты, другие тоже пострадали, но не так сильно. Запах от пожара практически выветрился, горячую и холодную воду вернули в дом и даже восстановили тепловой контур, заделав окна без стекол фанерой.

Напомним, 5 февраля в Озерске загорелось общежитие. Предположительно, вспыхнула квартира на 7 этаже. 10 человек оказались в больнице, из них два в реанимации.