/ Кафе восточной кухни с утра полыхает в Челябинске

Пожар на ЧМЗ расстроил и напугал жителей города.

В Челябинске с самого утра разразился пожар близ автовокзала «Северные ворота». Пламя полностью охватило торговый павильон, в котором находилось полюбившееся челябинцам кафе восточной кухни «Навруз».

Я работаю недалеко, каждый день хожу сюда на обед. Ходил! Очень грустно, что место, где я постоянно заказываю бизнес-ланчи, горит. — пожаловался сайту «Первый областной» челябинец Дмитрий Павлов.

На месте работает пожарная техника, редкие языки пламени еще появляются в павильоне.

Горит не территория автовокзала. Пострадавших и погибших нет. — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Тушение пожара продолжается. Причина возгорания будет установлена позже.

Посмотреть, как тушат кафе «Навруз», можно на 1obl.tv.