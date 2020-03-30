Горздрав призвал челябинцев отказаться от профосмотров на нерабочей неделе

Все больницы Челябинска стараются перейти на обслуживание пациентов на дому.

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Сегодня, 30 марта, во время аппаратного совещания начальник здравоохранения Челябинска Наталья Горлова рассказала, как в городе обстоят дела с заболевшими коронавирусной инфекцией, а также в каком режиме работают больницы в нерабочую неделю.

«Официально подтверждённых „Вектором“ больных коронавирусом в Челябинске 9 человек. Условно положительных, которые ожидают подтверждения из „Вектора“ — три человека, ещё двое не подтверждены, они были условно положительными, но „Вектор“ выдал отрицательный ответ»,— рассказала Наталья Горлова.

Также она добавила, что на ежедневном контроле находится наличие мест в инфекционных стационарах, которые определены как базы, работающие с коронавирусом. На сегодняшнее утро по 115 мест свободно как в детском, так и во взрослом стационаре. Выдано более 600 больничных листов.

«Медицинские организации города перешли на особый режим работы с приоритетом оказания медицинской помощи на дому. Особенно это касается лиц старше 65 лет, имеющих хронические заболевания. Стоматологическая помощь оказывается только в экстренных и неотложных случаях, прекращена работа дневных стационаров. В 100% помощь оказывается на дому тем, кто имеет подъём температуры или признаки респираторных заболеваний»,— рассказала начальник здравоохранения Челябинска Наталья Горлова.

Также она добавила, что усилено амбулаторно-поликлиническое звено и медики будут стараться полностью перейти на обслуживание на дому.

Кроме того, Наталья Горлова призвала жителей города не посещать врачей для профилактического осмотра, воспользовавшись нерабочей неделей. В этот период необходимо максимально минимизировать посещение больниц и прекратить физиолечение.