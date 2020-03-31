Врач в Брединском районе, вернувшись из-за границы, продолжала лечить людей

На данный момент женщина находится в больнице в Магнитогорске.

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В СМИ появилась информация о том, что врач из Брединского района, вернувшись из Дубая, не самоизолировалась после пересечения границы и продолжала работать в больнице и принимать пациентов. Об этом рассказал сайту «Первый областной» мужчина, чья мать лежит в этой больнице и несколько раз контактировала с врачом.

«Она 10 дней сидела на приёме, с моей мамой контактировала три раза, и я сейчас даже не знаю, что делать, куда обращаться. Горячая линия Минздрава не отвечает, говорят, неправильно набран номер. Все молчат, везде тишина, никто ничего не говорит. Я же волнуюсь»,— переживает житель Бредов.

В пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области рассказали, что врач-невролог вместе со своим супругом вернулась из ОАЭ, но главврачу больницы, в которой они работают, об этом не сообщили.

«Когда информация о поездке стала известна, главврач отправил коллег на карантин, провёл в больнице дезинфекцию и инициировал служебное расследование. По его словам, первые анализы на коронавирус у его сотрудников были отрицательные. На данный момент пара находится под наблюдением медиков в инфекционном боксе в первой городской больнице Магнитогорска с признаками ОРВИ. Впереди — повторная сдача анализов на COVID-19»,— сообщили в ведомстве.

Редакция сайта «Первый областной» также связалась с администрацией Брединского района. Но там ответили, что эта ситуация — слухи, которым не стоит верить.

«Всё это выдумки, никто у нас не нарушал самоизоляцию и тем более не лечил людей, будучи с условно подтверждённым коронавирусом. Не верьте слухам»,— сказали в мэрии.

Напомним, на сегодняшний день в Челябинской области официально подтверждённых случаев заболевания коронавирусом 14.