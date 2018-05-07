/ В челябинском парке пытались изнасиловать женщину

Потерпевшая чудом смогла вырваться.

Случайный прохожий помог спастись женщине, которую пытались изнасиловать. Инцидент произошел в пятницу, 4 мая, около десяти часов вечера. Росгвардейцы получили сообщения о том, что в городском парке Металлургического района необходимо срочная помощь. Как заявила женщина, которая подверглась нападению, неизвестный мужчина подошел к ней, схватил за сумку и силой повалил на землю. Она смогла вырваться, позвала на помощь и обратилась в полицию. Остановить нападавшего помог молодой человек, который проходил мимо.

Гражданин, по внешним признакам находящийся в состоянии опьянения, был задержан и передан сотрудникам полиции. Им оказался житель Челябинской области, 1989 года рождения. — уточнили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование». Подробности и обстоятельства устанавливаются.