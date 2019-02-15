/ Рецидивиста, надругавшегося над подростком, отправили в колонию

Мужчина пытался скрыться от закона.

Надругавшегося над 14-летней девочкой мужчину осудили в Миассе. Преступник, как установили в суде, напал на подростка возле дома. Угрожая ножом, затащил в подвал и там изнасиловал. От правоохранителей мужчина прятался в Челябинске, но был найден и задержан. Преступление произошло летом 2018 года. Как оказалось, мужчина уже отбывал срок за изнасилование несовершеннолетней. В момент рецидива он был под административным надзором.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 35-летнего местного жителя Сергея Чистякова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, лицом ранее осужденным за аналогичное преступление» УК РФ, «Угроза убийством» УК РФ и «Уклонение от административного надзора». — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Мужчина проведет 23 года в исправительной колонии особого режима.