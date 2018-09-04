/ Неизвестный изнасиловал прохожую в челябинском микрорайоне «Парковый»

Подозреваемый напал на жертву в лесном массиве.

29 августа в микрорайоне «Парковый» Челябинска неизвестный мужчина изнасиловал 24-летнюю девушку. Произошло это недалеко от дома № 40/1 по улице Бейвеля. Факт инцидента сайту «Первый областной» подтвердили в следственном отделении Курчатовского района.

Около 21:40, 29 августа, неустановленный мужчина, находясь в лесопосадке по Бейвеля, на расстоянии около 150 метров от дома № 40/1, совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера по отношению к девушке 24-х лет. — рассказали сайту «Первый областной» в СК Челябинска по Курчатовскому району.

В отношении подозреваемого возбуждено дело по статье «Изнасилование». Полицейские разыскивают мужчину 22−25 лет, среднего роста, среднего телосложения. Глаза — карие, цвет волос- темно-русый. Мужчина был одет в футболку светлого цвета с тёмным рисунком, тёмное спортивное трико с лампасом и кроссовки светлого цвета.