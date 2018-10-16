Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.53 -0.22 75.92 -0.13
Челябинск
сейчас
 
+3 °C
завтра
 
+2 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Борис Дубровский потребовал жестких мер к санитарам, которые издевались над пенсионером

Борис Дубровский потребовал жестких мер к санитарам, которые издевались над пенсионером

Губернатор потребовал установить виновных в максимально короткие сроки.
сегодня в 19:52
  |  Общество
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал максимально жестких мер по отношению к санитарам ГБУЗ «ОПНБ № 5», которые издевались над пациентом. Глава региона также отметил, что у него есть ряд претензий к руководителю учреждения.

Это возмутительный случай! Нет никакого разумного объяснения произошедшему, это циничное издевательство над пожилым человеком. Я требую максимально жёстких мер: в короткие сроки установить всех виновных, они должны быть немедленно выгнаны из медицинского учреждения с «волчьим билетом», с позором. Есть серьезные вопросы к руководителю учреждения, где безнаказанно происходят такие события. По моему мнению, он находится не на своем месте. Материалы необходимо передать в правоохранительные органы, виновные в этом инциденте должны понести самое суровое наказание. — прокомментировал произошедшее Борис Дубровский.

Напомним, инцидент с издевательствами сотрудником психоневрологической больницы Магнитогорска над пожилым пациентом произошел еще летом, однако видеозапись происшествия появилась в сети только сегодня. Отметим, следственный комитет Челябинской области, а также Министерство здравоозранения региона уже начали проверку инцидента. Кроме того, собственную проверку организовали и в самом ГБУЗ «ОПНБ № 5».

Происшествия
Издевательства над пациентом магнитогорской психбольницы попали на видео
  
вчера в 18:04
Издевательства над пациентом магнитогорской психбольницы попали на видео
Происшествия
Живодера, который убил собаку в центре Челябинска, положат в психбольницу
  
06.07.2018
Живодера, который убил собаку в центре Челябинска, положат в психбольницу
Общество
Мать, зарезавшую 6-летнего сына в Пласте, отправили в психбольницу
16.03.2017
Мать, зарезавшую 6-летнего сына в Пласте, отправили в психбольницу
Общество
Психбольному из Челябинска помогли вернуть «проданную» квартиру
14.02.2017
Психбольному из Челябинска помогли вернуть «проданную» квартиру
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
Челябинский «Трактор» по буллитам обыграл «Сибирь»
сегодня в 21:48
Челябинский «Трактор» по буллитам обыграл «Сибирь»
Общество
Борис Дубровский потребовал жестких мер к санитарам, которые издевались над пенсионером
сегодня в 19:52
Борис Дубровский потребовал жестких мер к санитарам, которые издевались над пенсионером
Хоккей
КХЛ. «Трактор» принимает на своем льду новосибирскую «Сибирь»
сегодня в 18:55
КХЛ. «Трактор» принимает на своем льду новосибирскую «Сибирь»
Происшествия
Издевательства над пациентом магнитогорской психбольницы попали на видео
  
сегодня в 18:04
Издевательства над пациентом магнитогорской психбольницы попали на видео
Происшествия
Следователи проверяют «ТЭЦ», где из-за технологической вспышки пострадал рабочий
сегодня в 17:16
Следователи проверяют «ТЭЦ», где из-за технологической вспышки пострадал рабочий
Происшествия
Скрывшегося с места ДТП мужчину задержали в Карталах
сегодня в 16:23
Скрывшегося с места ДТП мужчину задержали в Карталах
Общество
О новой системе вывоза мусора южноуральцам расскажут мэры и регоператоры
сегодня в 16:14
О новой системе вывоза мусора южноуральцам расскажут мэры и регоператоры
Общество
Об усилении ветра предупредили челябинские спасатели
сегодня в 15:31
Об усилении ветра предупредили челябинские спасатели
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6