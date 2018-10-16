/ Борис Дубровский потребовал жестких мер к санитарам, которые издевались над пенсионером

Губернатор потребовал установить виновных в максимально короткие сроки.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал максимально жестких мер по отношению к санитарам ГБУЗ «ОПНБ № 5», которые издевались над пациентом. Глава региона также отметил, что у него есть ряд претензий к руководителю учреждения.

Это возмутительный случай! Нет никакого разумного объяснения произошедшему, это циничное издевательство над пожилым человеком. Я требую максимально жёстких мер: в короткие сроки установить всех виновных, они должны быть немедленно выгнаны из медицинского учреждения с «волчьим билетом», с позором. Есть серьезные вопросы к руководителю учреждения, где безнаказанно происходят такие события. По моему мнению, он находится не на своем месте. Материалы необходимо передать в правоохранительные органы, виновные в этом инциденте должны понести самое суровое наказание. — прокомментировал произошедшее Борис Дубровский.

Напомним, инцидент с издевательствами сотрудником психоневрологической больницы Магнитогорска над пожилым пациентом произошел еще летом, однако видеозапись происшествия появилась в сети только сегодня. Отметим, следственный комитет Челябинской области, а также Министерство здравоозранения региона уже начали проверку инцидента. Кроме того, собственную проверку организовали и в самом ГБУЗ «ОПНБ № 5».