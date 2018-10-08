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/ Ветераны поблагодарили Бориса Дубровского за любовь и заботу

Ветераны поблагодарили Бориса Дубровского за любовь и заботу

Они оценили повышение единовременной выплаты и сохранение пенсионных льгот.
сегодня в 17:17
  |  Общество

На прошлой неделе губернатор Борис Дубровский объявил, что пенсионеров ждет единовременная выплата в 700 рублей. Также пожилым людям сообщили, что все льготы сохранятся. С особым воодушевлением это приняли ветераны. Их представитель поблагодарил главу региона за доброжелательное отношение к пенсионерам.

В честь Дня пожилого человека Борис Александрович по сусекам помел, по амбарам поскреб, как в народе говорят, и принял решение всем пенсионерам повысить разовую выплату до 700 рублей. Когда он объявил об этом в зале, разразился гром аплодисментов. За такое трепетное отношение к ветеранам мы очень благодарны Борису Александровичу! Ветераны заслужили, чтобы их купали в любви и заботе. — сказал председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Челябинской области Анатолий Сурков.

Напомним, что выплаты ко Дню пожилого человека всегда составляли 500 рублей, но Борис Дубровский их увеличил. Возраст получателей не изменился — 55 лет у женщин и 60 у мужчин.

Кроме того, пенсионеров практически освободили от уплаты транспортного налога на автомобили до 180 лошадиных сил. Сохранились льготы на проезд в электричках и в городском общественном транспорте, и другие.

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Комментарии

россиянка
21:02, 08.10.2018
Ура! 700 руб. пенсионерам силовикам. А ранее всем пенсионерам 500руб. включая инвалидов. Браво Борис, но ты не прав

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