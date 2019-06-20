В Челябинске окажут помощь избитому на карьере школьнику с ДЦП

Ситуацию взял под контроль глава региона.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина взяла на контроль ситуацию на карьере в Металлургическом районе Челябинска. Там школьника, страдающего ДЦП, избили подростки. Пострадавшему ребенку будет оказала реабилитационная и психологическая помощь.



Сейчас мы проводим проверку по двум направлениям: выясняем причины происходящего, не подменяя правоохранительные органы. И, самое главное, в интересах ребенка организовываем помощь. Все необходимые меры будут приняты в максимально короткие сроки. — сообщила сайту «Первый областной» Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.

Школьника избили 19 июня. У карьера, находящегося на ЧМЗ, двое подростков нанесли мальчику ряд ударов ногами и руками за взятое им чужое полотенце.



Это вопиющий случай. Необходима должная оценка со стороны правоохранительных органов. Я потребовал от уполномоченного по правам ребенка в регионе разобраться в ситуации и предоставить необходимую помощь и поддержку пострадавшему мальчику. — прокомментировал ситуацию глава Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, что личности обидчиков уже установили представители ПДН. Есть информация, что подростки не в первый раз издеваются над школьником.

