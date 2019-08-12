На Южном Урале волонтеров научат медиаграмотности

Представители НКО научатся создавать профессиональный контент в соцсетях.



В Челябинске за три месяца волонтеров научат навыкам продвижения в соцсетях. Принять участие смогут представители социально ориентированных некоммерческих организации со всего Южного Урала.

«Мы решили, что должны помочь представителям некоммерческих организаций в работе по продвижению в соцсетях. Поэтому мы привлекаем экспертов и планируем не менее 50 некоммерческих организаций обучить, чтобы им в дальнейшем было проще работать», — пояснил Денис Мякишев, заместитель председателя «СЖЧО».

Проект реализуется уже во второй раз: необходимость в медиашколе только возрастает. Сейчас волонтеров обучат созданию контента в соцсетях, его формату и продвижению, а занятия будут проводить не только региональные, но и московские эксперты. Также в ходе работы будет работать digital-маркетолог, которому предстоит проанализировать аккаунты НКО и дать необходимые советы по их ведению.

«Необходимость в медиашколе существует и будет существовать еще долго. Это связно с тем, что некоммерческих организаций становится все больше. А процессы обучения НКО всегда долгоиграющие, потому что на место одних приходят другие. Всем им вне зависимости от того, на сколько они разные, нужны компетенции, которые будут давать на этой школе», — рассказал Михаил Комисаров, руководитель Ресурсного Центра поддержки и развития СО НКО Челябинской области.

Первое занятие состоится уже 21 августа. Там расскажут о навыках работы с аудиторией в социальных сетях. На сайте «СЖЧО» будут размещены записи семинаров.