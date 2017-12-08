/ Подозреваемого в нападениях на женщин в «Парковом» поймали в Ростове-на-Дону

Мужчину вычислили по камерам видеонаблюдения.

В конце ноября две жительницы микрорайона «Парковый» стали жертвами нападений разбойника. Мужчина, угрожая ножом, похитил деньги и сумку с мобильным телефоном, наличными и документами. Потерпевшие обратились в полицию, помогли составить фоторобот преступника. Полицейские, работающие в Курчатовском районе, по камерам видеонаблюдения вычислил подозреваемого. Потерпевшие подтвердили, что на видеозаписи предполагаемый преступник.

Полицейские провели работу с жителями микрорайона по установлению возможных очевидцев преступлений. В ходе мероприятий личность подозреваемого установлена, им оказался ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений и преступлений против половой неприкосновенности 43-летний местный житель. Также установлено, что после совершения преступлений, подозреваемый 2 декабря текущего года купил билет на поезд до города Пенза, где совершил пересадку на поезд до города Ростов-на-Дону. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе УМВД города Челябинска.

К работе подключили полицейских из Ростова-на-Дону. Они задержали подозреваемого и передали сотрудникам МВД из Челябинска, приехавшим на юг России за задержанным.



В ходе работы с задержанным челябинские полицейские установили его причастность к совершению еще двух эпизодов преступной деятельности. В ноябре 2017 года задержанный совершил на территории Курчатовского района города Челябинска грабеж и покушение на грабеж в отношении еще двух женщин. — продолжили в пресс-центре УМВД города Челябинска.

По всем фактам в полиции возбуждены уголовные дела. Мужчина заключен под стражу.



Напомним, 29 ноября в социальных сетях появилась информация о двух разбойных нападениях в «Парковом». Городская полиция подтвердила информацию о преступлениях. Также правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Сообщалось, что одна из потерпевших получила перелом руки.