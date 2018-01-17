/ Подозреваемый в серийных нападениях на работниц магазина на ЧМЗ задержан

Правоохранители устанавливают причастность злоумышленника к другим преступлениям.

Сегодня, 17 января, стало известно о задержании подозреваемого в двух нападениях на сотрудников одного магазина в Металлургическом районе. Злоумышленником оказался уроженец Тюменской области. Награбленное он прятал в квартире одной из сожительниц. Также в тайнике он хранил нож.

Задержанный признал вину в совершении двух разбойных нападений в Металлургическом районе. Полицейские устанавливают его причастность к совершению других аналогичных преступлений. Информация о предполагаемом соучастнике задержанного в ходе следствия не подтвердилась, установлено, что последний совершал преступления один. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Граждане, пострадавшие от действий указанного лица либо ставшие свидетелями его противоправных деяний, могут сообщить о данных фактах в полицию по месту совершения преступления, а также по телефонам дежурной части Управления МВД России по городу Челябинску: 8(351)265-02-00, 8(351)266-14-14 или телефону службы «02».

Напомним, дважды за месяц продавцы одного магазина в Металлургическом районе подверглись нападению неизвестного с ножом. Угрожая оружием, он требовал отдать деньги из кассы. Первое нападение произошло 26 декабря, а второе — 9 января. В последний раз продавец получила не только испуг, но и ранение.

