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/ Первая заправка для электрокаров открылась в Челябинске

Первая заправка для электрокаров открылась в Челябинске

Станция расположена в центре города.
сегодня в 14:24
  |  Общество

Электрозаправка для современных автомобилей появилась в центре Челябинска. Станция расположена в Центральном районе на улице 3-го Интернационала. Официально свою работу заправка еще не начала, в тестовом режиме идет оценка спроса и приемлемых тарифов для автомобилистов. Воспользоваться ее услугами пока можно бесплатно.

Мы все следим за тем, как идет продвижение прогресса, особенно технического. Вот мы буквально недавно вспоминали ситуацию, связанную с 25-летием, когда только появились первые сотовые телефоны. Они были доступны единицам, стоимость, сам телефон весил практически килограмм, затраты на его обслуживание, на трафик. И сейчас, через 25 лет, практически у каждого есть сотовый телефон, и не по одному, он очень доступен. Поэтому мы уверены в том, что прогресс не стоит на месте, он движется, и все будет определяться спросом. Будут такие предложения, которые позволят и сократить время зарядки, и, конечно же, сократить стоимость автомобиля. — передает издание «Business FM Челябинск» слова  директора филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» Сергея Золотарева.

Отметим, что проект развития федеральной сети электрозаправок курирует группа компаний «Россети». Предполагается, что к концу года на территории страны появится 200 зарядных станций.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Филологический коллапс
17:22, 14.12.2017
"Аккомулятор" подзарядить нельзя, потому что нет такого слова
Руслан
15:02, 14.12.2017
Интересно а можно ли там подзарядить аккомулятор
Руслан
15:01, 14.12.2017
Интересно а можно ли там подзарядить аккомулятор

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