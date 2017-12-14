/ Первая заправка для электрокаров открылась в Челябинске

Станция расположена в центре города.

Электрозаправка для современных автомобилей появилась в центре Челябинска. Станция расположена в Центральном районе на улице 3-го Интернационала. Официально свою работу заправка еще не начала, в тестовом режиме идет оценка спроса и приемлемых тарифов для автомобилистов. Воспользоваться ее услугами пока можно бесплатно.



Мы все следим за тем, как идет продвижение прогресса, особенно технического. Вот мы буквально недавно вспоминали ситуацию, связанную с 25-летием, когда только появились первые сотовые телефоны. Они были доступны единицам, стоимость, сам телефон весил практически килограмм, затраты на его обслуживание, на трафик. И сейчас, через 25 лет, практически у каждого есть сотовый телефон, и не по одному, он очень доступен. Поэтому мы уверены в том, что прогресс не стоит на месте, он движется, и все будет определяться спросом. Будут такие предложения, которые позволят и сократить время зарядки, и, конечно же, сократить стоимость автомобиля. — передает издание «Business FM Челябинск» слова директора филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» Сергея Золотарева.



Отметим, что проект развития федеральной сети электрозаправок курирует группа компаний «Россети». Предполагается, что к концу года на территории страны появится 200 зарядных станций.