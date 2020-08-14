Регионы должны своими силами обеспечить школы средствами гигиены

В минпросвещения исключили возможность поборов с родителей.

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Регионы должны будут обеспечить школы необходимыми средствами защиты от коронавируса своими силами без денег со стороны родителей учеников. Об этом сегодня, 14 августа, предупредил первый замминистра просвещения страны Дмитрий Глушков.



Функционер подчеркнул недопустимость любых поборов с родителей со стороны школ, а обеспечение СИЗами назвал прямо ответственность региональных властей. Дмитрий Глушко отметил, что к учебному году была проведена масштабная подготовка, а система образования оснащалась гигиеническими средствами во время ЕГЭ, где по данным замминистра не было ни одного случая COVID-19.

«Все предписания Роспотребнадзора учитываются и сейчас. При поддержке коллег из „Единой России“ мы продолжаем контролировать процесс и напоминаем регионам о персональной ответственности в этих вопросах. Ни одна школа не должна подобные вопросы перекладывать на плечи родителей, и мы за этим проследим самым внимательным образом»,— отметил первый заместитель Министра просвещения Дмитрий Глушко.

Поводом для заявления стали жалобы родителей, который поступили на горячую линию министерства просвещения и «Единой России». При этом отмечается, что они не носили массовый характер.