Из-за сугробов во дворе чуть не сгорели трое челябинцев

Пожарная машина с трудом пробралась к месту возгорания.

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Сегодня, 15 января, в 4:46 утра в МЧС поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме, который расположен на улице Куйбышева.

Но проехали огнеборцы к дому, где на пятом этаже горела квартира, с большим трудом. Оказалось, что дорога плохо очищена от снега. Помимо этого, из-за сугробов, а также большого количества деревьев, МЧС не могли установить автолестницу к месту ЧП. Поэтому в дело вступили газозащитники, которые в считанные секунды поднялись на пятый этаж дома.

В горящей квартире были обнаружено трое пострадавших — женщина и двое мужчин. Они все получили отравление угарным газом, поэтому были переданы работникам скорой помощи.

Пожар был обнаружен в одной из комнат квартиры, а его распространению способствовало сильное захламление. Сотрудникам МЧС удалось остановить пламя, не допустив его распространения на соседние жилища.

«На месте чрезвычайного происшествия работали сотрудники отделения дознания. По предварительным данным причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём», — сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.

В ведомстве напоминают, что любое нарушение правил пожарной безопасности может неминуемо привести к плачевным последствиям. Но если вы попали в затруднительную ситуацию, вашей жизни угрожает опасность, то нужно незамедлительно обратиться к спасателям по номеру 112.