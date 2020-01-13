Кабель со следами замыкания изъят с места пожара в доме опекуна, лишённой детей

В МЧС рассказали подробности установления причин возгорания.

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Приоритетной версией причины пожара в доме Натальи Галеевой в Полетаево остаётся короткое замыкание. Кабель с его признаками изъяли на месте трагедии. Об этом сообщили в МЧС Челябинской области.



«Причиной стал аварийный режим работы электрооборудования в курятнике. Каких-то следов горючих материалов не обнаружено. Возгорание началось изнутри», — рассказал начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС региона Эдуард Дорожкин.

Дом женщины, у которой изъяли племянниц-воспитанниц, сгорел в ночь на 10 января. В пожаре погиб сожитель женщины. Адвокат Натальи Галеевой заявила, что с ним её клиентка жила 6 лет. Сгоревший коттедж принадлежал Наталье — достался в наследство ей и братьям от матери. Ранее жительница Полетаево заявила, что у неё незаконно изъяли трёх воспитанниц. Однако суд посчитал, что у органов опеки были для этого все основания: по данным соцслужб, женщина ненадлежащим образом выполняла обязанности по воспитанию девочек.