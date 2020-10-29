Южноуральские синоптики рассказали, какой будет погода в четверг

Спойлер: зонтики не понадобятся.

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Сегодня, 29 октября, в Челябинской области вновь будет ветрено, но без осадков. Днём столбики термометров поднимутся до плюсовых значений. Подробнее о погоде в четверг рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в Челябинской области температура воздуха опустится до 0, −5 градусов. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков, гололедица. Днём столбики термометров поднимутся до +2, +7 градусов, на юге потеплеет до +10 градусов. Облачно с прояснением. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске утром столбики термометров покажут −2 градуса. Осадков синоптики не обещают. Днём воздух прогреется до +6 градусов. Облачно с прояснением, без осадков. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду.

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