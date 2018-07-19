/ Эмигрантку из США убили в Магнитогорске, чтобы оплатить ее машиной долги

Предполагаемого убийцу взяли под стражу на два месяца.

В Магнитогорске состоялось судебное заседание, где избирали меру пресечения 24-летнему местному жителю. Его подозревают в жестоком убийстве молодой девушки, приехавшей на Южный Урал из США. Суд решил, что мужчина должен находиться под стражей. Кроме того, оглашены предварительные мотивы преступления.

Подозреваемого отправили в СИЗО на два месяца. Там он будет находиться до августа. Предварительно, мужчина замыслил преступление из-за больших долгов по кредитам. Хотел присвоить автомобиль девушки, а затем продать его и расплатиться со всеми кредиторами. — рассказал сайту «Первый областной» корреспондент с места событий.

Напомним, сообщение о пропаже 29-летней женщины появилось 17 июля. Муж пропавшей обратился за помощью к волонтерам-поисковикам и правоохранителям. Сам он находится в США, где проживает вместе с семьей уже год. Супруга отправилась в Россию, чтобы продать здесь иномарку. Однако сделка не состоялась. «Покупатель» авто убил девушку ударом по голове, а после — выкинул тело в лесу Кизильского района.