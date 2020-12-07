Из-за горящего на кухне масла в Копейске эвакуировали целую школу

Около семисот человек выбежали на улицу, опасаясь пожара.

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В понедельник, 7 декабря, повариха сорвала уроки в шестой школе Копейска. Из-за оплошности дамы коридоры учебного заведения затянуло дымом — детям и педагогам пришлось экстренно покидать школу.

«Сообщение о задымлении поступило в 9:16 утра. Сотрудники МЧС немедленно выехали на вызов повышенного номера сложности. На месте стало известно, что горит масло на плите в школьной столовой. Причем сотрудники учебного заведения самостоятельно потушили огонь и провели эвакуацию детей и взрослых», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

На улице оказались 646 учеников и 37 сотрудников школы. Однако все они очень быстро смогли вернуться в учебное заведение. Школа возобновила работу в штатном режиме.

Избавиться от дыма помогло проветривание помещений.