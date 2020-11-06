На поборы в детсадах и школах пожаловались 58 родителей из Челябинской области

По фактам обращений прокуратура проводит проверки в учреждениях.

Послушать 00:00

В Челябинской области работает горячая линия по вопросам принудительного сбора денег в образовательных организациях. За два месяца поступили 58 обращений от родителей школьников и детсадовцев.

«В ряде случаев факты привлечения денежных средств родителей со стороны сотрудников образовательных учреждений и родительских комитетов нашли свое подтверждение», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Жители региона могут обратиться на горячую линию с 09:00 до 18:00 по телефону: 239-21-07.