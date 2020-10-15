Ещё в 9 челябинских школах появится «умное» освещение

Модернизацию взял на себя радиозавод «Полёт»/

Послушать 00:00

Челябинский радиозавод «Полёт» проведет масштабную модернизацию освещения в девяти школах Челябинска. Энергосберегающие технологии позволят сократить затраты на оплату света на 40%.

В учебных заведениях установят так называемые диммируемые светодиодные лампы, которые позволят управлять освещением в зависимости от его необходимости в конкретный момент. Датчики освещения и специальное программное обеспечение будут включать свет только тогда, когда в помещении находятся люди. Кроме того, новые светильники обеспечат равномерную освещенность в классах.

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности входят в число приоритетных направлений реализации ведомственного проекта Минстроя России по цифровизации городского хозяйства. ЧРЗ „Полет“ является центром компетенций по внедрению технологий „Умного города“ в Уральском федеральном округе, и мы планируем продолжить внедрять энергосберегающие технологии в других образовательных учреждениях региона для создания комфортной среды обучения школьников и работы педагогов», — отметил генеральный директор ЧРЗ «Полет» Александр Нестеров.

Такая же система будет установлена в подсобных помещениях и коридорах. Работы запланированы на зиму 2021 года.