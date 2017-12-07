/ Учеников эвакуировали из здания школы в Магнитогорске

Причиной стал распыленный в здании газ.

Сегодня днем в школе имени Ивана Ромазана в Магнитогорске состоялась экстренная эвакуация. Из здания вывели всех учеников. Полиция, пожарные или скорая помощь не приезжали к школе, потому что учителя и дирекция не сообщили о случившемся в службы. Справиться с проблемой они сумели самостоятельно, потому что угрозы безопасности учеников не возникло. Школу эвакуировали из-за баллончика.

У нас была сегодня эвакуация, потому что дети распылили баллончик в школе. Здание мы проветрили, учебный процесс сейчас восстановлен, все в порядке. — рассказали сайту «Первый областной» в школе имени Ивана Ромазана.

Отметим, что, несмотря на отсутствие обращения в полицию, правоохранители заинтересовались ситуацией.

Ничего серьезного не произошло, однако мы проверяем информацию о прошедшей эвакуации. — прокомментировали сайту «Первый областной» в УМВД России по Магнитогорску.

Напомним, что перцовый и газовый баллончики являются средством защиты. За их использование в хулиганских целях может последовать наказание.