/ Магнитогорских родителей накажут за эвакуацию школы из-за перцового баллончика

По «горячим следам» были вычислены нарушители.

Накануне в Магнитогорске учеников одной из школ эвакуировали после распыления перцового баллончика старшеклассниками. Вычислить нарушителей удалось практически сразу, их «сдали» очевидцы. Теперь их родителям грозит наказание в виде штрафа.



Старшеклассников вычислили сразу — помогли свидетели. Были приглашены родители, составлен протокол об административном правонарушении. Нам, правда, пришлось отменить еще занятия и во вторую смену, там три класса учатся в начальной школе. После того, как помещения проветрили, администрация провела оперативное совещание с педагогическим коллективом. C учащимися запланированы профилактические мероприятия. — рассказала сайту «Первый областной» начальник отдела организации общего образования администрации Магнитогорска Ольга Бирюк.



Напомним, 7 декабря в школе имени Ивана Ромазана в Магнитогорске состоялась экстренная эвакуация. Из здания вывели всех учеников. Полиция, пожарные или скорая помощь не приезжали к школе, потому что учителя и дирекция не сообщили о случившемся в службы. Справиться с проблемой они сумели самостоятельно, потому что угрозы безопасности учеников не возникло. Школу эвакуировали из-за баллончика.