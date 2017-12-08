/ «Минером» административного здания в Челябинске оказался 7-летний мальчик

Личность звонившего установили сотрудники полиции.

Вчера, 7 декабря, в Челябинске работников административного здания на улице Каслинской эвакуировали после звонка неизвестного, сообщившего о бомбе. К настоящему моменту личность звонившего удалось установить — им оказался ребенок.

Установлено, что это был 7-летний мальчик. Он будет поставлен на учет в подразделение по делам несовершеннолетних, полицейские будут проводить профилактические беседы на постоянной основе. — сообщили в пресс-службе УМВД Челябинска.

Мотивы мальчика, побудившие его сделать звонок и сообщить о бомбе, неизвестны.

Напомним, в полицию поступило сообщение о бесхозных предметах в этом здании, которые якобы обнаружены. Сотрудники полиции выехали на место, сейчас проводится проверка. Эвакуация проводилась самостоятельно работниками здания. Предметов, представляющих угрозу, на месте обнаружено не было.