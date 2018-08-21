/ В салоне перевернувшегося автомобиля находился ребенок. Видео

Два автомобиля не поделили перекресток в Магнитогорске.

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Авария произошла на улице Суворова, возле развлекательного комплекса «Универсал» в Магнитогорске. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения видно, как два водителя не поделили перекресток. «Лада Гранта» не уступила дорогу «ВАЗ-2109». Произошло столкновение. «Гранта» опрокинулась на крышу и врезалась в дорожный знак. В ее салоне находились два пассажира — 6-летний мальчик и 59-летняя женщина. Они получили травмы. Водитель «Гранты» не пострадал.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пассажир автомобиля «Лада Гранта» получил телесные повреждения: ушиб правой голени. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение. Также телесные повреждения получила пассажир автомобиля «Лада Гранта» — женщина 1959 года рождения. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД по городу Магнитогорску.

В «ВАЗ-2109» находились женщина-водитель и ее подруга. Пассажир не пострадал, а вот автоледи за рулем «девятки» получила лёгкое сотрясение мозга, но отказалась от госпитализации.