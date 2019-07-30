Из палаточного лагеря в Челябинской области отправили детей домой

Всего в нем отдыхал 31 ребенок.

В Челябинской области был выявлен несанкционированный детский лагерь. В палатках, на территории Кыштымского района, проживал 31 ребенок. В лагерь не было проведено электричество и он функционировал с большим количеством нарушений.

«На основании Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ „Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних“ родители были предупреждены о необходимости забрать детей», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

После оповещения всех детей забрали домой родители. В отношении организатора проводится проверка. Такие меры были приняты из-за недавних событий в Хабаровском крае, где скгорел подобный палаточный лагерь. Трагедия могла повторится, так как количесво нарушений в кыштымском лагере было внушительным.

