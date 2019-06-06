/ Вожатую лагеря в Челябинской области признали виновной в смерти ребенка

Девушку приговорили к полутора годам лишения свободы.

Экс-вожатую детского лагеря «Ильмены» Челябинской области признали виновной в смерти ребенка. Городской суд Миасса приговорил девушку к ограничению свободы на полтора года, рассказал сайту «Первый областной» представитель ведомства.

Девушка не сможет ночью выходить из дома никуда, кроме работы. Ей нельзя выезжать из Миасса и переезжать без согласия надзирательного органа. Каждый месяц осужденная будет отмечаться. — рассказали сайту «Первый областной» в Миасском городском суде.

Напомним, 13-летний мальчик скончался летом прошлого года. Девушка оставила детей без присмотра. В процессе опасной игры с удушением один из подопечных начал душить другого, тот упал на пол, ударившись затылком. В результате ребенок получил травму головы. В ходе следствия выяснилось, что вожатая знала об увлечениях детей.