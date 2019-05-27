/ В Челябинской области приостановили деятельность лагеря для детей-сирот

Управлением Роспотребнадзора были выявлены нарушения.

В Челябинской области идет активная подготовка к летнему оздоровительному отдыху детей. Уже сформирована нормативно-правовая база, составлены планы работы в городе и районах, разработаны образовательно-досуговые программы. Учреждения, на базе которых будут работать лагеря, укомплектованы персоналом. Но не все лагеря смогут начать свою работу в этом летнем сезоне.

В целях исполнения требований Управления Роспотребнадзора, в связи с высокой степенью изношенности зданий и сооружений, деятельность детского лагеря «Кузнечик» решено временно остановить. — сообщила первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова.

Данный лагерь предназначен только для воспитанников МБОУ школы-интерната № 9.

Всего в 2019 году планируется отправить в детские лагеря около 48 тысяч детей из Челябинска. Также на базе образовательных организаций с 1 июня по 31 августа будут созданы 115 трудовых отрядов.