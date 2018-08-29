/ Пешеход выскочил из травы на «Меридиане» и попал под внедорожник

Столкновение с автомобилем оказалось смертельным.

Очередное Ч П произошло на автодороге «Меридиан» 28 августа. Под колесами автомобиля «Тойота Ленд Крузер» погиб пешеход. 61-летний мужчина решил перейти на другую сторону дороги в неположенном месте. Как говорит сам водитель, он даже не заметил, как пешеход оказался на проезжей части. Удар об автомобиль, несмотря на небольшую скорость транспорта, оказался смертельным.

Что произошло, я и сам понять не успел. Он здесь в траве спал или что, все примятое. Получилось, что он встал, выбежал и зарослей, сделал два шага на дорогу — и я его сбил в этот момент. Он бежал наискосок. Когда я его ударил, испугался, что он упадет, и я его задавлю колесами. Я притормозил. А он отлетел и упал там, подальше. Ехал я 50−60 километров в час. Там же поворот, я пропускал машины с главной дороги, и на таком отрезке просто не успел бы разогнаться. — рассказал сайту «Первый областной» водитель «Тойоты».

Сейчас обстоятельства и причины произошедшей аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Известно, что раньше водитель участником аварий не становился.