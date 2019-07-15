В Челябинской области прошли соревнования по преодолению бездорожья

Своих «железных коней» участники собирают самостоятельно.

В Челябинской области в минувшие выходные прошли соревнования по бездорожью. Под Златоустом собрались автолюбители из разных городов не только региона, но и России, чтобы покататься на внедорожниках по грязи.

Соревнования по трофи-рейду проходят следующим образом: участники получают координаты точек, которые они должны пройти за один световой день. Дорог между точками не будет, нужно быть готовым к грязи и болотам. Для того, чтобы проехать в таких условиях, необходимы специальные автомобили. Участники сами собирают свои внедорожники, уменьшают их вес и добавляют новые функции.



«В каждом автомобиле есть ремни безопасности. Крепятся они здесь, внизу. В этом автомобиле есть еще и двигатель от вертолета мощностью 350 лошадиных сил. Я собирал его 2 года. Внутри помещаются 3 человека, поэтому его назвали "Горыныч". В соревнованиях по трофи-рейду я участвую уже 5 лет. Дважды становился чемпионом Южного Урала», — сообщил сайту «Первый областной» участник соревнований Алексей Кропотин.

Всего в соревнованиях приняло участие около 50 человек, среди них были как профессионалы, так и любители. Им пришлось преодолеть вертикальные спуски, подъемы, болота, а также проехать почти полтора километра реки Ай, находясь по грудь в воде.

Подобные соревнования проводятся в теплое время года. Все остальное время участники модернизируют свои автомобили, общаются и ждут нового сезона.





