/ Двух пострадавших рабочих саткинской котельной будут лечить врачи Челябинска

Их транспортируют в ожоговый центр.

Стала известна информация о состоянии работников саткинской котельной, пострадавших в результате ЧП на предприятии. Трех госпитализировали в местную больницу. Один из них, мужчина, останется под наблюдением врачей в Сатке. У него сломано ребро, ушибы и ссадины. Двум сотрудникам нужна помощь челябинских специалистов.

Женщину с ожогами 20% поверхности тела уже транспортируют в Челябинск. Мужчину с ожогами кистей (7−10% поверхности тела) планируют также перевести в Челябинск в ближайшие дни. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе регионального минздрава.

Отметим, что сейчас на территории котельной находится большое количество специалистов, в том числе представители организации «Энергосистемы». Приехала комиссия из Златоуста, которая организует собственную проверку.

Напомним, что авария на котельной в Сатке произошла 17 сентября. Пострадали 4 человека, но только трем понадобилась помощь врачей.