/ Челябинские офтальмолог и эндокринолог приняли пациентов в Сосновском районе

Специалисты продолжают участвовать в выездных бригадах.

Выездные бригады медиков продолжают ездить по населенным пунктам Челябинской области. В этот раз целая группа врачей, состоящая из кардиолога, эндокринолога, офтальмолога и врача функциональной диагностики, принимала пациентов в поселке Томинский. Не все его жители могут добраться до областного центра, чтобы посетить докторов узких специальностей, но теперь проблема решилась.

Мы обслуживаем порядка 1,5 тысяч пациентов. Раньше у нас был коллектив, но сейчас я осталась одна, все специалисты ушли на пенсию. Веду смешанный прием — и детей, и взрослых. Сегодня мы пригласили пациентов, которые стоят на диспансерном учете и нуждаются в консультации специалистов. Обычно к нам приезжает мобильная бригада из ЦРБ, а сегодня приехали врачи из областной больницы, это особенно ценно. Мы пригласили примерно по 20 пациентов к каждому специалисту, но в деревне все друг друга знают, и если кто-то захочет попасть на консультацию к «столичным» специалистам, конечно, не откажем. — рассказала главный врач Томинского офиса врача общей практики Мира Ахметшина.

В 2018 году запланированы 280 выездов в территории. Врачи разных специальностей отправляются не только в близлежащие районы, но и в удаленные от областного центра.