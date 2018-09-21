/ О гормонотерапии узнают женщины из интервью на «Онлайн ТВ»

Беседу проведет московский специалист.

Новое направление медицины, гормонотерапия, до сих пор остается неизвестным для многих женщин. Между тем, введение гормонов помогает выглядеть моложе. Жительницам Челябинской области о гормонотерапии, ее влиянии на организм и пользе расскажет московский врач, профессор университета имени Мечникова Елена Ульрих. Беседа пройдет в формате онлайн-интверью, которое состоится в пресс-центре медиахолдинга ОТВ.

Врач объяснит, что такое гормоны, какую роль они играют в жизни женщины и можно ли обойтись без них. Как связаны разные явления в жизни женщины, онкологические и гормональные заболевания. Почему российские женщины считают, что от гормонов «все беды». — пояснили сайту «Первый областной» организаторы онлайн-интервью.

Задать вопрос врачу можно, оставив комментарий под этой новостью. Онлайн-интервью начнется в 16:00 21 сентября на 1obl.tv.