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/ О гормонотерапии узнают женщины из интервью на «Онлайн ТВ»

О гормонотерапии узнают женщины из интервью на «Онлайн ТВ»

Беседу проведет московский специалист.
сегодня в 07:33
  |  Общество

Новое направление медицины, гормонотерапия, до сих пор остается неизвестным для многих женщин. Между тем, введение гормонов помогает выглядеть моложе. Жительницам Челябинской области о гормонотерапии, ее влиянии на организм и пользе расскажет московский врач, профессор университета имени Мечникова Елена Ульрих. Беседа пройдет в формате онлайн-интверью, которое состоится в пресс-центре медиахолдинга ОТВ.

Врач объяснит, что такое гормоны, какую роль они играют в жизни женщины и можно ли обойтись без них. Как связаны разные явления в жизни женщины, онкологические и гормональные заболевания. Почему российские женщины считают, что от гормонов «все беды». — пояснили сайту «Первый областной» организаторы онлайн-интервью.

Задать вопрос врачу можно, оставив комментарий под этой новостью. Онлайн-интервью начнется в 16:00 21 сентября на 1obl.tv.

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