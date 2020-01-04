Из гостиницы «Малахит» в центре Челябинска эвакуируют людей

Здание снова в зоне внимания МЧС.

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На тушение пожара повышенного номера сложности отправилось подразделение МЧС в 10 часов 18 минут в гостиницу «Малахит». В это время стены здания самостоятельно покидали 116 человек, 71 из которых — дети в возрасте 12-13 лет, прибывшие на олимпиаду по математике.

«Одна из версий ЧП — короткое замыкание в электрощитке с последующим горением, случившееся в магазине в цоколе здания», — комментирует пресс-секретарь ГУ МЧС России по Челябинской области Михаил Юрин.

Возгорание удалось устранить еще до прибытия МЧС. Некоторое время в помещении гостиницы сохранялась задымленность. Известно, что никто не пострадал. Постояльцы и персонал «Малахита» уже вернулись в отель, угрозы их жизням нет.

Интересно, что по статистике МЧС гостиница «Малахит» за прошедший год стала одним из лидеров в Челябинской области по количеству ложных сработок пожарной сигнализации.