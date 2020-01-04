Долг превыше всего: сотрудник Росгвардии вывел людей и собаку из горящего дома

Мужчина рисковал жизнью во время своего отпуска.

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В минувшую пятницу в Снежинске в доме № 28 на улице Мира на четвертом этаже здания вспыхнул огонь. Пламя образовалось на лестничной клетке у стоящих детских колясок и стало пробираться к дверям квартир. Одна из жительниц вышла на балкон и стала звать на помощь, поскольку дорогу на улицу через подъезд перекрыл едкий черный дым.

Крики услышал, проходящий мимо сотрудник Росгвардии. Офицер попытался успокоить женщину и попросил у нее ключи от квартиры. Пробравшись сквозь задымленный подъезд, он освободил из огненного плена женщину, ее ребенка и собаку.

«На момент происшествия наш сотрудник находился в основном отпуске, но незамедлительно среагировал на зов о помощи, предотвратив появление жертв», — сообщают в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ.

Известно, что героизм и отвагу проявил начальник кинологической службы полка по охране важных государственных объектов и специальных грузов старший лейтенант Вагиф Магеррамов.

Очаг возгорания в доме потушили прибывшие на место ЧП огнеборцы.