МЧС рекомендует челябинцам взглянуть на елку глазами пожарного инспектора

Проверка украшений «зеленой красавицы» позволит избежать трагедии.

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Традиционно к Новому году в домах и квартирах людей появляется неизменный атрибут праздника — елка. У многих людей уже установлены праздничные деревья, но не все проверяли, насколько безопасна их ель. Помимо праздничного настроения «зеленые красавицы» могут принести своим владельцам серьезные проблемы.

Чтобы избежать опасностей, которые может таить в себе новогодняя елка, нужно соблюдать простые правила.

Избегайте контакта елки и огня. Это значит, что для украшения нельзя использовать свечи, жечь рядом с деревом бенгальские огни, размещать дерево возле печи или камина. Проследите, чтобы елка не мешала во время эвакуации из помещения;

Как следует закрепите дерево, особенно если в вашем доме есть маленькие дети или домашние животные;

Отдельным пунктом необходимо вынести гирлянды. Используйте только сертифицированные товары, избегайте дешевых и некачественных изделий. Если гирлянда нагревается, искрит, ее лампочки мигают (вне режима гирлянды), выключите гирлянду из сети, снимите с елки и не используйте ее;

Не оставляйте гирлянды работающими, когда вы ложитесь спать или уходите из дома.

Если возгорание уже произошло, постарайтесь потушить пламя самостоятельно.

«Роняем дерево на пол и накрываем плотной тканью (например, одеялом). Отключаем электричество, тушим водой. Для безопасности около елки должны быть: ведро воды, огнетушитель, плотная ткань. Так тушение пройдет более оперативно и эффективно», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Если потушить возгорание не получается самостоятельно, немедленно обратитесь в противопожарную службу по номеру «101».