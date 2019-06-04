/ Жители Челябинской области рассказали о первых мгновениях Ашинской трагедии

Взрыв, унесший жизни более пятисот человек, произошел 30 лет назад.

30 лет назад, в ночь с 3-е на 4-е июня 1989 года, произошла Ашинская трагедия — самая крупная железнодорожная катастрофа в истории СССР и России. Взрыв газопровода «Западная Сибирь» между Ашой и Башкирией унес жизни 575 человек, едущих в поездах «Новосибирск — Адлер» и «Адлер — Новосибирск». Более шестисот человек получили ранения.

Ударной волной 27 пассажирских вагонов сошли с путей, выгорели полностью внутри и снаружи. Взрыв был настолько сильным, что снес крыши близлежащих частных домов, а в радиусе нескольких километров дотла сгорел весь лес. Специалисты сравнивают его мощь с атомной бомбой.

Одним из тех, кто первым приехал на место трагедии, стал заместитель главы Аши Николай Канышев. Мужчина 30 лет назад проснулся от страшного грохота, с подоконника упали цветы. Выбежав на улицу Николай Канышев понял, что произошла трагедия.

Все витражи были разбиты. Стали собираться люди, зная меня не понаслышке, начали спрашивать: «Что, война началась? Что, бросили атомную бомбу?». Близ Аши, видят, там зарево. — рассказал сайту «Первый областной» заместитель главы Аши Николай Канышев.

В это время к месту трагедии спешил и Иван Вейгу. Начальник Ашинского пути Куйбышевской железной дороги за несколько станций до Аши сошел с рокового 212-ого поезда. Он ехал из командировки из Самары и решил на одной из станций сходить в магазин. Мужчина называет это судьбой.

В то время я курил, и думаю, надо сходить за сигаретами. Пошел за сигаретами, взял еще и пару беляшей. Пришел, а поезда нет. — рассказал житель Аши Иван Вейгу.

В поездах люди целыми семьями ехали на юг. Вагоны были переполнены: 1300 пассажиров, из которых более четырехсот — дети. Многие мальчишки и девчонки ехали отдыхать в пионерские лагеря. Среди погибших оказались также юные хоккеисты команды «Трактора». Все они учились в 107 школе Челябинска. Из них выжил только один. К приезду больных в челябинском ожоговом центре сформировали палаты во всех отделениях, работали на огромном энтузиазме. Первые несколько суток домой никто не уходил, спали по два-три часа. А некоторые и вовсе не ложились. Простые челябинцы также не остались в стороне, утверждает заведующая реанимацией челябинского областного ожогового центра Ольга Струнина.

Здесь была огромная очередь людей, которые сдавали кровь. Нам очень помогали студенты медицинских училищ, института. Они ухаживали совершенно бескорыстно. Круглосуточно смотрели за тяжелыми больными. — рассказала заведующая реанимацией челябинского областного ожогового центра Ольга Струнина.

А на следующий день в Челябинск прибыли доктора со всего СССР и из-за границы. С собой врачи везли гуманитарную помощь. Не хватало не только сложных медицинских препаратов, но и бинтов со шприцами.

Главными виновниками той трагедии признали тех, кто эксплуатировал трубопровод. Но расследование забуксовало: страну трясло из-за распада СССР. Первое судебное заседание состоялось лишь в 1992 году. В 1995 обвиняемые получили небольшие сроки. Мягкий приговор прошёл практически незамеченным.

Однако родные погибших в той страшной катастрофе и те, кто остался в живых каждый год приезжают на 1710 километр. Железнодорожники организуют бесплатный проезд в специальных вагонах.