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/ Исторический музей загорелся в Агаповском районе

Исторический музей загорелся в Агаповском районе

Вспыхнувшее ночью здание удалось потушить лишь к утру.
сегодня в 10:33
  |  Происшествия

В ночь на воскресенье, 19 мая, в Агаповском районе загорелось здание Исторического музея. Пожар начался в половине второго ночи, а потушить его удалось только к утру, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

По словам очевидцев, пламя вспыхнуло в заброшенной части здания и перекинулось на музей уже по кровле.

В 01:35 местного времени 19 мая 2019 года поступило сообщение о загорании кровли здания в Агаповском муниципальном районе, село Агаповка. Пожар был ликвидирован в 05:30. На загорание реагировали от МЧС 16 человек, 5 единиц техники. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

Предварительной причиной инцидента стало неосторожное обращение с огнем. Отметим, что в этом же здании находится редакция газеты «Звезда», которая, к счастью, не пострадала.

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