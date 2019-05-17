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/ 2 тысячи сосен посадили на месте пожара в челябинском бору

2 тысячи сосен посадили на месте пожара в челябинском бору

Через несколько десятков лет они сравняются по высоте с другими насаждениями.
сегодня в 17:03
  |  Общество

Лысую опушку в челябинском Городском бору засадили соснами. Почти 2 тысячи деревьев будут расти на месте, где 10 лет назад произошел страшный пожар. Сосны высаживали под контролем лесников. По их словам, через пару десятков лет никто не вспомнит о лесной трагедии, потому что саженцы превратятся в могучие деревья. Вместе с лесниками деревья высаживают горожане и представители Заксобрания.

Сегодня у нас от Законодательного Собрания огромное количество людей пришло. Мы ходим на субботники, на такие мероприятия, как посадка леса. Есть здесь лес, который я 10 лет назад садил. Уже большие деревья. Когда приходишь сюда, очень радует, что видишь, что растут деревья. — рассказал зампредседателя Законодательного собрания Челябинской области Олег Голиков.

Когда сосны подрастут, они начнут бороться с бактериями и грибками, которые находятся в воздухе.

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