/ 13-летняя девочка попала в больницу после наезда неизвестного автомобилиста в Челябинске

ГИБДД разыскивает нарушителя.

Ребенок стал жертвой водителя-нарушителя в Тракторозаводском районе Челябинска. Инцидент произошел в среду, 20 декабря. 13-летнюю девочку сбил неизвестный во дворе дома № 11 по улице Марченко, после чего пострадавшей потребовалась госпитализация. Сейчас в Госавтоинспекции разыскивают нарушителя.



20 декабря 2017 года около 12:30 часов в Челябинске напротив дома № 11 в по улице Марченко неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на пешехода в дворовом проезде, после чего водитель с места происшествия скрылся. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил пешеход — девочка 2004 года рождения. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.



Очевидцев данного происшествия и лиц, располагающих какой-либо информацией, просят обратиться в ГИБДД УМВД России по Челябинску (ул. Гончаренко, № 99, отделение розыска) или позвонить по телефонам: 728-16-65, 728-60-10.

