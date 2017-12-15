/ 16-летнюю девушку разыскивают на Южном Урале

Подросток пропал из дома в Челябинске еще три недели назад.

Волонтеры Челябинска ведут поиски 16-летней девушки. Подросток ушел из дома на северо-западе города и пропал. Есть версия, что пропавшая могла спрятаться за пределами региона.



Харисова Екатерина Борисовна 2001 года рождения 25 ноября ушла из дома по адресу улица Чичерина, 1 и до настоящего времени не вернулась. Возможно выехала за пределы области. — сообщили сайту «Первый областной» в поисковом отряде «Легион-Спас».



Приметы пропавшей: на вид 18–19 лет, рост 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы темные до плеч, глаза темные.



Была одета в черный пуховик с капюшоном, на капюшоне серый мех, черные леггинсы и черные ботинки.



Всех, кто владеет информацией о местоположении пропавшего подростка, просят сообщить об этом координаторам поиска. Номера волонтеров: +79000955267 или +79993724072.

