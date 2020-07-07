Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом в Челябинске

В момент аварии на них были мотошлемы.

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Авария с мотоциклистом и его пассажиркой произошла сегодня, 7 июля, в Челябинске. На Свердловском тракте, возле дома 5А в 10:30 утра грузовой ГАЗ 3302 сбил мотоцикл «Триумф». Как пояснили в городском управлении ГИБДД, инцидент случился по причине того, что водитель грузовика не уступил дорогу.



«В результате чего произошло их столкновение. В результате происшествия водитель мотоцикла и пассажир мотоцикла, девушка 1989 года рождения, получили телесные повреждения»,— рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД Челябинска.

За рулём ГАЗа в момент аварии находился 32-летний мужчина, мотоциклом управлял мужчина 30-ти лет. В ГИБДД отметили, что оба пострадавших в момент аварии были в шлемах. Представители ведомства подчеркнули, что их использование значительно снижает тяжесть травм головы в ДТП.