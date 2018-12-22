/ Подросток исчез по пути с ЧМЗ в Ленинский район

Парень — инвалид 3 группы.

В Челябинске волонтеры организовали поиски 19-летнего Алмаза Каримова. В последний раз его видели вчера, 21 декабря, в маршрутном такси № 19. Подросток ехал из Металлургического района в Ленинский. Дорога каждая минута поисков, ведь у парня нарушения здоровья, поэтому он является инвалидом 3 группы. Челябинцев просят о помощи.

Челябинск! Пропал подросток! Просим максимально распространить информацию. Был одет в черный пуховик, синие джинсы, серую шапку, вязаный черно-красный свитер и черные ботинки. — рассказали сайту «Первый областной» в поисково-спасательном отряде «Легион-СПАС».

Приметы пропавшего: рост 182 сантиметра, спортивного телосложения. Страдает косоглазием, при волнении заикается. На правом предплечье ожог.

Если кто-то видел Алмаза Каримова или знает, где находится подросток, волонтеры просят немедленно сообщить им об этом. Телефоны для связи: 89000955267, 89088116903. Звонки также принимает полиция — 02.